Арестован высокопоставленный чиновник Минобрнауки РФ

Замглавы департамента Минобрнауки РФ Роман Коровин был задержан 12 июня Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Заместитель главы департамента управления делами Минобрнауки Роман Коровин арестован в Москве на два месяца по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

«Замглавы департамента Минобрнауки Коровин арестован в Москве по делу о крупном мошенничестве», — передает telegram-канал «Говорит Москва». Срок ареста составляет два месяца.

Замглавы департамента Минобрнауки РФ Роман Коровин был задержан 12 июня. По данным СМИ, задержание может быть связано с его деятельностью на предыдущем месте работы в МЧС.

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