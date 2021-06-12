Арестован высокопоставленный чиновник Минобрнауки РФ

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Замглавы департамента Минобрнауки РФ Роман Коровин был задержан 12 июня Фото:

Заместитель главы департамента управления делами Минобрнауки Роман Коровин арестован в Москве на два месяца по статье о мошенничестве при получении выплат. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до миллиона рублей.

«Замглавы департамента Минобрнауки Коровин арестован в Москве по делу о крупном мошенничестве», — передает telegram-канал «Говорит Москва». Срок ареста составляет два месяца.

Замглавы департамента Минобрнауки РФ Роман Коровин был задержан 12 июня. По данным СМИ, задержание может быть связано с его деятельностью на предыдущем месте работы в МЧС.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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