ЕР проведет съезд в Москве, несмотря на ухудшение эпидобстановки

По словам источника в ЕР, на съезде сократят число участников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

«Единая Россия» не планирует отменять назначенный на 19 июня съезд из-за введения в Москве коронавирусных ограничений. Как сообщил источник в партии, сейчас обсуждается сокращение количества гостей и участников.

«Пока речи о переносе даты проведения съезда нет», — цитирует источника ТАСС. Съезд должен пройти 19 июня в Москве. На нем, в соответствие с законом, нужно утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму. Сделать это нужно в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о проведении выборов. Съезды должны проходить очно.

По словам источника, сейчас в «Единой России» обсуждают сокращение количества гостей и участников вплоть до возможного минимума. Инсайдер отметил, что на съезде будут строго соблюдаться все эпидемиологические нормы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о продлении выходных с 15 по 19 июня на фоне пандемии коронавируса. Ограничения не затронут медицинские учреждения, а также детские сады и ряд других предприятий, отмечает «Национальная служба новостей».