ЕР проведет съезд в Москве, несмотря на ухудшение эпидобстановки

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
По словам источника в ЕР, на съезде сократят число участников Фото:
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Коронавирус COVID-19

«Единая Россия» не планирует отменять назначенный на 19 июня съезд из-за введения в Москве коронавирусных ограничений. Как сообщил источник в партии, сейчас обсуждается сокращение количества гостей и участников.

«Пока речи о переносе даты проведения съезда нет», — цитирует источника ТАСС. Съезд должен пройти 19 июня в Москве. На нем, в соответствие с законом, нужно утвердить списки кандидатов на выборы в Госдуму. Сделать это нужно в течение 25 дней после официального опубликования указа президента РФ о проведении выборов. Съезды должны проходить очно.

По словам источника, сейчас в «Единой России» обсуждают сокращение количества гостей и участников вплоть до возможного минимума. Инсайдер отметил, что на съезде будут строго соблюдаться все эпидемиологические нормы.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее подписал указ о продлении выходных с 15 по 19 июня на фоне пандемии коронавируса. Ограничения не затронут медицинские учреждения, а также детские сады и ряд других предприятий, отмечает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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