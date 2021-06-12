12 июня 2021

Россия проиграла Бельгии на «Евро-2020»

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Открытая лицензия от 27.07.2016 Футбольный мяч, мяч, футбол, бутсы, нога, футбольный мяч
Российская сборная проиграла свой первый матч на «Евро-2020» Фото:

Свой первый матч в рамках Чемпионата Европы-2020 российская сборная проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Прямую трансляцию встречи вел телеканал ВГТРК.

Первый мяч в российские ворота закатил Ромелу Лукаку уже на десятой минуте первого тайма. Второй гол забил Тома Менье, третий — также Лукаку на 88 минуте. «Нам нужно добавить в атаке. Финнам мы должны предложить лучшую игру», — печально подводил комментатор ВГТРК итоги матча.

Перед матчем сборная Бельгии опубликовала в Instagram неоднозначную афишу. А Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) столкнулась с проблемами во время трансляции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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