Россия проиграла Бельгии на «Евро-2020»

Свой первый матч в рамках Чемпионата Европы-2020 российская сборная проиграла команде Бельгии со счетом 0:3. Прямую трансляцию встречи вел телеканал ВГТРК.
Первый мяч в российские ворота закатил Ромелу Лукаку уже на десятой минуте первого тайма. Второй гол забил Тома Менье, третий — также Лукаку на 88 минуте. «Нам нужно добавить в атаке. Финнам мы должны предложить лучшую игру», — печально подводил комментатор ВГТРК итоги матча.
Перед матчем сборная Бельгии опубликовала в Instagram неоднозначную афишу. А Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) столкнулась с проблемами во время трансляции.
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