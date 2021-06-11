11 июня 2021

Первый матч России на «Евро-2020» сравнили с нападением на храм. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Матч Россия-Бельгия, трансляция в ЦПКиО. Екатеринбург, фейсарт, болельщики, триколор
Россия стартует на Чемпионате Европы матчем против Бельгии Фото:

Сборная Бельгии, которая станет первым соперником России на стартовавшем Чемпионате Европы по футболу, опубликовала афишу к матчу. На ней бельгийская команда представлена в образе дьяволов, которые готовятся к нападению на храм Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.

«Красные дьяволы против России», — написано на афише, опубликованной в официальном аккаунте бельгийской сборной в Twitter. На афише бельгийцы прячутся с трезубцами под землей. Над ними изображен храм Спаса на Крови — один из символов Санкт-Петербурга, где пройдет игра. «Красные дьяволы» — это неофициальное прозвище сборной Бельгии по футболу.

Матч пройдет 12 июня на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени. Фаворитом букмекеры называют сборную Бельгии. Однако ее проблемы с составом, как отмечают футбольные аналитики, позволят российской команде избежать поражения с крупным счетом, пишет Sport24.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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