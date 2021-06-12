Лавров считает, что Зюганов внес огромный вклад в российскую политику Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава КПРФ Геннадий Зюганов — большой политик, который с первых дней образования России принимал активное участие в формировании политики. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Зюганов — это часть истории современной России. Человек, который с первых же дней образования Российской Федерации принимал самое активное участие в формировании ее политики, прежде всего внутренней, поскольку отражал чаяния большой части населения нашей страны», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Красная линия» для документального фильма.

Глава МИД отметил деятельность Зюганова во внешней политике. Он общался с коммунистическими партиями Китая и других стран. Также глава фракции активно участвует в продвижении межпарламентского сотрудничества, отметил Лавров. «Еще одно его качество — это стремление в любое время чувствовать своих избирателей. Он харизматичный политик, тонко воспринимающий изменения настроений в обществе […] В личном плане он просто обаятельный, эрудированный человек, с которым приятно общаться. Что еще меня сближает с Геннадием Андреевичем — это чувство юмора. Ценю его самоироничное отношение к роли личности в истории», — отметил министр.

В начале июня Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину. Он призвал поменять госполитику. Иначе, по мнению лидера КПРФ, стране грозит крах.