12 июня 2021

Лавров восхитился Зюгановым. «Харизматичный политик и обаятельный человек»

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Парад на Красной площади. Москва, зюганов геннадий
Лавров считает, что Зюганов внес огромный вклад в российскую политику Фото:

Глава КПРФ Геннадий Зюганов — большой политик, который с первых дней образования России принимал активное участие в формировании политики. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Зюганов — это часть истории современной России. Человек, который с первых же дней образования Российской Федерации принимал самое активное участие в формировании ее политики, прежде всего внутренней, поскольку отражал чаяния большой части населения нашей страны», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Красная линия» для документального фильма.

Глава МИД отметил деятельность Зюганова во внешней политике. Он общался с коммунистическими партиями Китая и других стран. Также глава фракции активно участвует в продвижении межпарламентского сотрудничества, отметил Лавров. «Еще одно его качество — это стремление в любое время чувствовать своих избирателей. Он харизматичный политик, тонко воспринимающий изменения настроений в обществе […] В личном плане он просто обаятельный, эрудированный человек, с которым приятно общаться. Что еще меня сближает с Геннадием Андреевичем — это чувство юмора. Ценю его самоироничное отношение к роли личности в истории», — отметил министр.

В начале июня Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину. Он призвал поменять госполитику. Иначе, по мнению лидера КПРФ, стране грозит крах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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