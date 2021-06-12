Мишустин выделил миллиарды на новые выплаты для семей с детьми

На компенсацию платежей по ипотеке направят более 27 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
На сайте правительства указано, что льготы по ипотеке являются самыми востребованными мерами помощи семьям с детьми. «Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете», — сказал Мишустин. Правительство выделило более 27 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.
Ипотеку полностью или частично помогут погасить семьям, у которых третий и последующие дети появились после 1 января 2019 года. Сумма выплат будет 450 тысяч рублей. В прошлом году на это выделяли 40,5 млрд рублей, а в 2021 году 26,8 млрд рублей, пишет RT. Дополнительное финансирование поможет 60 тысячам многодетных семей.
Ранее президент России Владимир Путин продлил программу льготной ипотеки со ставкой 7% до 1 июля 2022 года. Программой льготной ипотеки могут воспользоваться семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Эксперты ожидают роста цен на жилье после продления программы, передают «Невские новости».
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