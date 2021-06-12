12 июня 2021

Мишустин выделил миллиарды на новые выплаты для семей с детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Сорок шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, семья, дети, мама с коляской, прогулка с коляской
Правительство выделило деньги на погашение ипотеки для семей Фото:

На компенсацию платежей по ипотеке направят более 27 млрд рублей. Распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

На сайте правительства указано, что льготы по ипотеке являются самыми востребованными мерами помощи семьям с детьми. «Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете», — сказал Мишустин. Правительство выделило более 27 млрд рублей на погашение ипотеки для многодетных семей.

Ипотеку полностью или частично помогут погасить семьям, у которых третий и последующие дети появились после 1 января 2019 года. Сумма выплат будет 450 тысяч рублей. В прошлом году на это выделяли 40,5 млрд рублей, а в 2021 году 26,8 млрд рублей, пишет RT. Дополнительное финансирование поможет 60 тысячам многодетных семей.

Ранее президент России Владимир Путин продлил программу льготной ипотеки со ставкой 7% до 1 июля 2022 года. Программой льготной ипотеки могут воспользоваться семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года. Эксперты ожидают роста цен на жилье после продления программы, передают «Невские новости».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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