В Госдуме предложили доплачивать россиянам с низкой зарплатой

Минимальный социальный стандарт нужно подсчитать для каждого региона, сказал Анатолий Аксаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В регионах РФ нужно ввести минимальный социальный стандарт, необходимый для достойного уровня жизни граждан. Если зарплата россиянина не дотягивает до суммы регионального стандарта, работнику должны будут компенсировать разницу из бюджета. Об этом в разговоре с URA.RU заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Мы должны выстроить стандарты потребления. Дальше к ним привязать базовый доход. Потом этот базовый доход обеспечивать уже с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер. <…> Если [гражданину] не хватает получаемых на работе доходов, то должна выплачиваться доплата, которая позволит дотягивать до стандарта», — объяснил URA.RU Аксаков.

Депутат Госдумы уточнил, что минимальный социальный стандарт нужно подсчитать для каждого региона отдельно. «Доходы у всех разные и, очевидно, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы. Один получает, условно, 25 тысяч рублей, другой — 35 тысяч. Поэтому все должно быть привязано к стандарту и к доходу, который человек получает. Исходя из разницы, которая получается, могут быть доплаты», — подчеркнул Аксаков.

«Есть стандарты потребления пищи, услуг отдыха, транспорта, медицинских услуг, образования. Если все эти стандарты сложить, то может получиться цифра довольно приличная. Очевидно, что мы должны стремиться к тому, чтобы каждый наш человек был обеспечен минимальным социальным стандартом», — добавил парламентарий.