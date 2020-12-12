Адвокат назвал два недостатка антиворовской статьи. «Сесть рискуют приближенные»

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, колония, решетка, обвиняемый, заключенный, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
По антиворовской статье будут привлекать не только воров в законе, уверен адвокат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Новая статья уголовного кодекса «О занятии высшего положения в преступной иерархии» является опасной мерой для борьбы с ворами в законе, так как по ней могут привлечь любого, даже лишенного высокого статуса. Кроме того, сама статья выглядит недоработанной. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экс-начальник криминальной милиции Москвы, адвокат Евгений Харламов.

«Есть, по-моему, два случая, когда открыто воры в законе складывали с себя так называемые полномочия. Но все равно их привлекали. Потому что дают два-три зэка показания на одного человека. С позиции правоприменения в этом-то и заключается опасность. Потому что по сути могут любого человека приближенного к тем или иным группировкам, подвести под эту статью», — рассказал Харламов.

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Кроме того, по мнению эксперта, сама статья выглядит сырой и с точки зрения уголовного законодательства. «Что самое парадоксальное для нас — самого такого понятия „вор в законе“ в уголовном законодательстве нет. По гражданскому праву, если чего-то не прописано в законе, то можно принимать решения по аналогии. В уголовном же законодательстве, если нет четко прописанных норм в законе, то нельзя за это привлекать», — рассказал Харламов.

С Харламовым согласны и источники URA.RU в правоохранительных органах. «Ни термина, ни самой классификации этих воров по рангам и регалиям, ничего подобного в том же УК РФ не прописано. Складывается ощущение, что при работе над новой статьей юридические нормы спутали с воровскими понятиями», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что вор в законе Шалва Озманов приговорен к 11 годам колонии строгого режима, сообщает РАПСИ. Криминальный авторитет стал первым осужденным по новой статье УК РФ о «Занятии высшего положения в преступной иерархии».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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