По антиворовской статье будут привлекать не только воров в законе, уверен адвокат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Новая статья уголовного кодекса «О занятии высшего положения в преступной иерархии» является опасной мерой для борьбы с ворами в законе, так как по ней могут привлечь любого, даже лишенного высокого статуса. Кроме того, сама статья выглядит недоработанной. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился экс-начальник криминальной милиции Москвы, адвокат Евгений Харламов.

«Есть, по-моему, два случая, когда открыто воры в законе складывали с себя так называемые полномочия. Но все равно их привлекали. Потому что дают два-три зэка показания на одного человека. С позиции правоприменения в этом-то и заключается опасность. Потому что по сути могут любого человека приближенного к тем или иным группировкам, подвести под эту статью», — рассказал Харламов.

Кроме того, по мнению эксперта, сама статья выглядит сырой и с точки зрения уголовного законодательства. «Что самое парадоксальное для нас — самого такого понятия „вор в законе“ в уголовном законодательстве нет. По гражданскому праву, если чего-то не прописано в законе, то можно принимать решения по аналогии. В уголовном же законодательстве, если нет четко прописанных норм в законе, то нельзя за это привлекать», — рассказал Харламов.

С Харламовым согласны и источники URA.RU в правоохранительных органах. «Ни термина, ни самой классификации этих воров по рангам и регалиям, ничего подобного в том же УК РФ не прописано. Складывается ощущение, что при работе над новой статьей юридические нормы спутали с воровскими понятиями», — добавил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что вор в законе Шалва Озманов приговорен к 11 годам колонии строгого режима, сообщает РАПСИ . Криминальный авторитет стал первым осужденным по новой статье УК РФ о «Занятии высшего положения в преступной иерархии».