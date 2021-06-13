Музыкант Кузьмин госпитализирован с COVID после вакцинации

Прошедший вакцинацию Владимир Кузьмин сообщил о госпитализации из-за коронавируса Фото: Instagram Владимира Кузьмина

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Советский и российский музыкант Владимир Кузьмин, который прививался от коронавируса, госпитализирован с инфекцией. Об этом артист сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине сделанной мной в три захода болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально!», — написал Кузьмин. Артист также отметил, что взял с собой в больницу гитару и посоветовал россиянам соблюдать меры предосторожности, напомнив об удушении эпидобстановки в Москве.

Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о частичном возвращении ограничений по коронавирусу. Так, дни с 12 по 20 июня в столице объявлены нерабочими, а фуд-корты и детские комнаты в торговых центрах приостановят свою работу на этот срок.