Журналистов «Дождя» исключили из кремлевского пула

Телеканал «Дождь» освещал несанкционированные акции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналисты «Дождя» исключены из кремлевского пула после прямой поддержки каналом незаконных акций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков объяснил, что причиной стало освещение «Дождем» протестных акций. «Да. Мы решили далее не взаимодействовать с каналом после проявленной им прямой поддержки незаконным акциям», — передает его слова РИА «Новости».

Ранее гендиректор медиахолдинга «Дождь» Наталья Синдеева заявила, что задержание журналистов спустя месяц после несанкционированной акции говорит о репрессиях в отношении СМИ. В 2021 года ФБК включен в реестр НКО, исполняющих в РФ функции иностранных агентов), трижды организовывал несогласованные акции в поддержку осужденного Навального. После митингов в российских регионах начались массовые наказания сторонников оппозиционера. Также известно о том, что полиция приходила к журналистам «Дождя», «Эха Москвы», «Комсомольской правды», RTVi, РБК, «Медузы» и «Радио Свободы» (последние два входят в список иноагентов), передает РБК.