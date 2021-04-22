Кремль: послание Путина важнее митингов за Навального

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Главным событием дня, по версии пресс-секретаря президента РФ, было послание российского лидера Фото:
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Митинги Навального

Главным событием 21 апреля было послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а не прошедшие в городах РФ несогласованные митинги в поддержку блогера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно, чтобы где-то акции проводились в законном режиме. Они были, скорее, незаконные, они не были согласованы. Конечно, главное событие вечера — это послание президента Федеральному Собранию», — рассказал Песков на конференц-колле журналистам. По мнению пресс-секретаря, прошедшие акции касаются только сотрудников внутренних дел.

21 апреля в городах России прошли несогласованные акции в поддержку Навального. Организаторы и власти сообщают разные данные о количестве участников. Основным требованием протестующих был допуск к Навальному его врачей.

В этот же день ранее Путин выступил с посланием Федеральному собранию. В рамках выступления президент затронул темы здравоохранения, бизнеса, демографии, социальной поддержки россиян и другие.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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