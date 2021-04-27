Началась вторая волна наказаний за поддержку Навального

Суды в регионах продолжают рассматривать дела за участие и организацию незаконных митингов 21 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Митинги Навального

Суды в регионах начали наказывать вторую партию участников несогласованных митинга в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. По данным ГАС «Правосудие», в суды до сих пор продолжают поступать протоколы, которые были составлены после прошедшей 21 апреля протестной акции. Первые решения судами принимались сразу после задержания или еще до начала протестной акции.

«С 21 апреля в суды Челябинской области поступило 18 протоколов, Пермского края — 26 протоколов, Курганской области — 20 протоколов», — сказано в системе ГАС «Правосудие». Протоколы составлены все по ч. 2, ч. 5 или ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ. За организацию, участие и повторное совершение подобного правонарушения, соответственно.

В Курганской области все материалы поступили 22 и 23 апреля, в Челябинской области только один материал поступил 24 апреля, остальные — 21 и 22 апреля. В 16 из 18 случаев наказание уже назначено. Например, судья Калининского районного суда Челябинска Михаил Новоселов рассмотрел пять таких дел и в каждом случае назначил наказание в виде 30 часов обязательных работ.

В Пермском крае материалы продолжают поступать в суды Перми и Березников. Только за 27 апреля в районные суды поступило 13 материалов. По многим делам дата рассмотрения пока не определена.

URA.RU рассказывало, что в Перми не было задержаний непосредственно во время проведения несогласованного митинга и шествия 21 апреля. В Челябинской области задержали 18 человек, а в Курганской области по неофициальным данным было задержано 19 человек. Там лидеру местного штаба Навального Алексею Шварцу суд назначил 42 суток ареста (30 — за призывы и 12 — за сопротивление полиции).