13 июня 2021

Власти призвали перевести часть вузов на дистанционное обучение

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Московским вузам рекомендовано перейти на дистанционку Фото:
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Коронавирус COVID-19

Московским вузам следует перейти на дистанционный формат обучения. С такой инициативой выступило Министерство науки и высшего образования РФ.

«Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перейти на дистанционный формат, если это возможно», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Там также призвали соблюдать меры по борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что молодежь является главным переносчиком инфекции. При этом молодые люди легче переносят новые штаммы коронавируса, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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