Власти призвали перевести часть вузов на дистанционное обучение

Московским вузам следует перейти на дистанционный формат обучения. С такой инициативой выступило Министерство науки и высшего образования РФ.
«Минобрнауки рекомендовало вузам Москвы перейти на дистанционный формат, если это возможно», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство. Там также призвали соблюдать меры по борьбе с пандемией коронавируса.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что молодежь является главным переносчиком инфекции. При этом молодые люди легче переносят новые штаммы коронавируса, передает RT.
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