Путин объяснил, чего России не хватает в отношениях с США

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин назвал стабильность и предсказуемость главными в международных отношениях Фото:

Президент России Владимир Путин назвал главными вещами в международных делах стабильность и предсказуемость. В интервью американскому телеканалу NBC он отметил, что Россия долгие годы не видела этого со стороны США.

Путин подчеркнул необходимость «предсказуемости и стабильности» в отношениях России с США. «Этого мы не видели в последние годы», — сказал Путин в интервью американскому телеканалу. Полное интервью выйдет 14 июня.

Президент России впервые за три года пообщался с американскими СМИ. Новое интервью Путина приурочено его встрече с президентом США Джо Байденом. Интервью с журналистом NBC Кейром Симмонсом было записано в Москве. Последний раз Путин общался с журналистом NBC в 2018 году. Тогда президент России отвечал на вопросы американской журналистки Меган Келли. Беседа записывалась в Кремле и Калининграде, сообщает телеканал 360. Саммит Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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