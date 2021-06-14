Путин объяснил, чего России не хватает в отношениях с США

Владимир Путин назвал стабильность и предсказуемость главными в международных отношениях Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин назвал главными вещами в международных делах стабильность и предсказуемость. В интервью американскому телеканалу NBC он отметил, что Россия долгие годы не видела этого со стороны США.

Путин подчеркнул необходимость «предсказуемости и стабильности» в отношениях России с США. «Этого мы не видели в последние годы», — сказал Путин в интервью американскому телеканалу. Полное интервью выйдет 14 июня.

Президент России впервые за три года пообщался с американскими СМИ. Новое интервью Путина приурочено его встрече с президентом США Джо Байденом. Интервью с журналистом NBC Кейром Симмонсом было записано в Москве. Последний раз Путин общался с журналистом NBC в 2018 году. Тогда президент России отвечал на вопросы американской журналистки Меган Келли. Беседа записывалась в Кремле и Калининграде, сообщает телеканал 360. Саммит Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж».