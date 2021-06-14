Президент России высказался о военных маневрах у границ Украины

Владимир Путин напомнил, что США часто проводят учения на границе с Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Передвижения российских войск у границ Украины — это военные учения, ответил президент РФ Владимир Путин на вопрос корреспондента американского телеканала NBC . Он отметил, что НАТО также регулярно проводит маневры у границ с Россией.

В беседе с журналистом Путин подчеркнул, что российские учения не несут угрозу Украине. «Путин заявил, что учения проводятся на российской территории и отметил, что НАТО регулярно проводит учения у границ России» — пишет NBC со ссылкой на заявления Путина в интервью. Путин добавил, что США, в свою очередь, проводят учения на Аляске.

Путин согласился дать интервью корреспонденту NBC Кейру Симмонсу перед встречей с президентом США Джо Байденом в Женеве 16 июня. Эта беседа стала первой встречей президента России с американскими СМИ за последние три года. В интервью NBC Путин назвал предыдущего президента США Дональда Трампа яркой и неординарной личностью, а также сообщил, что не переживает из-за того, что Байден назвал его «убийцей», сообщает «Национальная служба новостей».