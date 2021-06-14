Путин пошутил о BLM

Россия уважительно относится к борьбе афроамериканцев за свои права, подчеркнул Владимир Путин Фото: Александр Мамаев © URA.RU

На фоне многочисленных обвинений США в адрес РФ, президент России Владимир Путин выразил удивление, что Москву ещё не обвинили в разжигании деятельности движения Black Lives Matter. С такой шуткой российский лидер выступил в интервью американскому телеканалу NBC.

«Я удивлен, что нас еще не обвинили в том, что мы спровоцировали движение Black Lives Matter», — сказал Путин NBC. При этом он добавил, что не может одобрить какое-либо «крайнее» поведение со стороны представителей движения. «Мы всегда с пониманием относились к борьбе афроамериканцев за свои права», — заключил Путин.

Интервью Путина с телеканалом NBC связано с его встречей с президентом США Джо Байденом 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждал, что от встречи не ждут прорывных решений. Его американская коллега Джен Псаки говорила, что правительство США также не ждет глобальных изменений в отношениях Вашингтона и Москвы, передает агентство Nation News.