В Госдуме раскрыли, какие ограничения могут ввести для блогеров

Контент блогеров в интернете будет таким же, как в СМИ, считает Андрей Свинцов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сфера интернета в России будет отрегулирована также, как это было со СМИ, а контент блогеров будет похож на современный телевизионный продукт, который отвечает нормам законодательства. Блогеры не должны будут продвигать вредные для здоровья продукты. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал зампредседателя комитета Госдума по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Парламентарий напомнил, что сейчас в СМИ нельзя рекламировать алкоголь, а также показывать процесс курения. «Я думаю, что сфера интернета достаточно быстро будет отрегулирована по аналогичному формату, то есть, будет достаточно мягкое регулирование, с точки зрения, каких-то ограничений, но будут четко прописаны правила, которые коррелируют со здравым смыслом», — объяснил URA.RU Андрей Свинцов.

Собеседник агентства считает, что для блогеров нужно уточнить несколько правил. «Не нужно в кадре распивать алкоголь, не нужно курить, не нужно совершать мероприятия опасные для жизни. То есть, весь контент, постепенно, в интернете будет похож, с точки зрения соблюдения норм законодательства и морали, подчеркнул — морали, он будет похож на телевизионный контент», — уточнил депутат Госдумы.

Ранее в Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы дела о пропаганде наркотиков в интервью журналиста Юрия Дудя. С обращением проверить материалы Дудя выступила член «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Психо-лингвистические судебные экспертизы позднее подтвердили факт пропаганды наркотиков в видео, пишет «Национальная служба новостей».