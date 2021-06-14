Редактор NEXTA заявил, что вакцинируется «Спутником V»

Роман Протасевич заявил, что поставит вакцину «Спутник V» в ближайшее время Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Редактор белорусского оппозиционного telegram-канала NEXTA Роман Протасевич заявил, что в ближайшее время поставит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Он сообщил журналистам, что в СИЗО его регулярно осматривает врач.

«Мне даже предложили вакцинироваться „Спутником V“. Думаю, я это даже сделаю в ближайшее время», — цитирует Протасевича ТАСС.

Редактор NEXTA был задержан 23 мая вместе со своей девушкой, россиянкой Софьей Сапегой. Самолет, на котором они летели из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в Миске из-за ложного сообщения о бомбе на борту. В Беларуси Протасевича обвинили в организации массовых беспорядков и групповых действий, в неповиновении требованиям власти, а также в разжигании социальной вражды и розни из-за массовых акций в августе 2020 года.

На пресс-конференции 14 мая Протасевич рассказывал, что не получал травм во время нахождения в белорусском СИЗО. По его словам, сотрудники Следственного комитета Беларуси не принуждали его к сотрудничеству. Чтобы подтвердить это, он готов пройти независимую экспертизу, сообщает агентство Nation News.