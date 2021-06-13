Глава Сургута отложил выборы в мэрии

Глава Сургута Андрей Филатов не спешит менять куратора молодежной политики в мэрии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Проект с проведением публичных выборов начальника отдела молодежной политики мэрии Сургута (ХМАО) поставлен на паузу. Об этом URA.RU сообщил глава города Андрей Филатов.

«Я сейчас провожу оценку деятельности руководителей управлений. Мы к этому (к выборам — прим. ред.) подойдем. Я достаточно требовательный человек в части заявленных профессиональных качеств и результативности. Но скоростить здесь я тоже не готов. У меня должны быть внутренняя убежденность и база аргументов, по какой причине я буду работать с человеком или нет», — прокомментировал ситуацию Филатов.

Глава Сургута добавил, что не отказывается от идеи с выборами куратора молодежной политики, но проработка этого проекта требует времени. «Никто не отменял этого подхода, но я отношусь к нему весьма аккуратно. Если избирать, то давайте хирурга будем выбирать, который будет операцию делать, или командира воздушного судна. Это тоже работа и ответственность. На некоторые решения мне надо время», — добавил Филатов. В настоящее время пост начальника отдела молодежной политики в городской администрации занимает Евгений Лаптев.

Ранее подписчики губернатора ХМАО Натальи Комаровой в социальных сетях раскритиковали качество молодежной политики, реализуемой мэрией Сургута. Глава региона предложила провести публичные выборы куратора, ответственного за это направление.