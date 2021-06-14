Журналист NBC рассказал о разговоре с Путиным после интервью

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Пресс-конференция Путина В.В. Москва., телекамеры
По словам Кейра Симмонса, Владимир Путин убеждал его «поверить» Фото:

Корреспондент NBC Кейр Симмонс рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным после записи интервью в Кремле. По словам журналиста, российский лидер пытался убедить его в том, что Запад финансирует российскую оппозицию.

Симмонс рассказал, что во время разговора «без камеры» Путин наклонялся к нему, смотрел в глаза и убеждал «поверить ему». «Он убеждал меня, например, в том, что, как он считает, Запад финансирует оппозиционные группировки в Москве», — сообщил журналист в интервью NBC.

Путин впервые за три года пообщался с американскими СМИ. Интервью телеканалу NBC было записано в преддверии встречи российского президента с лидером США Джо Байденом. Саммит лидеров двух стран пройдет в Женеве 16 июня. На встрече Путин и Байден собираются обсудить стратегическую стабильности, экологию и региональные конфликты, сообщает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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