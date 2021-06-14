Госдума РФ: миллионы россиян получат второе образование бесплатно

Инвалидам разрешат получать второе образование бесплатно. Соответствующий законопроект уже получил положительный отзыв правительства и в ближайшее время будет принят Госдумой.
Депутаты Госдумы от КПРФ Олег Смолин и «Единой России» Михаил Терентьев предлагают установить государственную гарантию бесплатного получения второго среднего профессионального или высшего образования для граждан, ранее получивших такое образование и ставших инвалидами, пишут «Известия». Однако для этого будет необходимо предоставить специальное заключение медико-социальной экспертизы, которая установит, что полученная инвалидность мешает осуществлению профессиональной деятельности.
По данным Росстата, общее количество людей с инвалидностью в России в 2020 году, включая взрослых и детей, составило 11,87 млн человек или 8,1% населения страны. Из них работающих — 1,57 млн человек, большая часть которых — чуть более миллиона — инвалиды третьей группы.
Ранее также стало известно, что россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование по творческим специальностям. Такой законопроект приняли в Госдуме в первом чтении, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.
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