14 июня 2021

Госдума РФ: миллионы россиян получат второе образование бесплатно

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, поднятая рука, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники
Часть россиян сможет получить второе образование бесплатно Фото:

Инвалидам разрешат получать второе образование бесплатно. Соответствующий законопроект уже получил положительный отзыв правительства и в ближайшее время будет принят Госдумой.

Депутаты Госдумы от КПРФ Олег Смолин и «Единой России» Михаил Терентьев предлагают установить государственную гарантию бесплатного получения второго среднего профессионального или высшего образования для граждан, ранее получивших такое образование и ставших инвалидами, пишут «Известия». Однако для этого будет необходимо предоставить специальное заключение медико-социальной экспертизы, которая установит, что полученная инвалидность мешает осуществлению профессиональной деятельности.

По данным Росстата, общее количество людей с инвалидностью в России в 2020 году, включая взрослых и детей, составило 11,87 млн человек или 8,1% населения страны. Из них работающих — 1,57 млн человек, большая часть которых — чуть более миллиона — инвалиды третьей группы.

Ранее также стало известно, что россияне смогут бесплатно получить второе высшее образование по творческим специальностям. Такой законопроект приняли в Госдуме в первом чтении, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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