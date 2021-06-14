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Новая рабочая неделя в ЯНАО будет дождливой

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Подъем купола на строящийся храм «В честь новомученников и исповедников Церкви Русской». п.Варгаши , зонт, пасмурно, плохая погода, дождь, осень
Осадки ожидаются на большей части Ямала (архивное фото) Фото:

Рабочая неделя в большинстве районов Ямало-Ненецкого автономного округа будет по-прежнему теплой, однако жара уже оставляет регион. Дожди пройдут практически повсеместно, а к концу недели ожидается усиление ветра, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления гидрометеослужбы.

На большей части ЯНАО воздух днем будет прогреваться до плюс 20—25 градусов, в отдельных районах до плюс 25 —30 градусов. При этом преимущественно ясная погода сохранится только на западе региона, в остальных районах будут идти дожди от слабых до умеренных, а к концу недели усилится ветер — местами его порывы будут достигать до 20 м/с.

Ближе к выходным, по данным сервиса «Яндекс.Погода», станет значительно прохладнее. На большей части территории будет не выше плюс 15—17 градусов, местами и вовсе до 10—12 градусов.

Эти выходные дни порадовали жителей ЯНАО летним теплом — местами воздух прогрелся выше 25 градусов. В Гидрометцентре пообещали, что тепло в регионе продержится минимум до 18 июня.

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