10 июня 2021
09 июня 2021
08 июня 2021

Синоптики предсказали ЯНАО жаркие выходные с дождем

© Служба новостей «URA.RU»
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Жаркий день. Екатеринбург, тепло, лето, жара, фонтан, лето в городе
Синоптики прогнозируют повышение температуры на всей территории Ямала Фото:

Синоптики прогнозируют для ЯНАО в выходные небольшие или умеренные дожди, местами грозы. В некоторых частях региона температура воздуха днем прогреется до +32 градусов. Об этом URA.RU сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер будет северный, северо-западный, с переходом на южный и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 20 метров в секунду», — отметили метеорологи. Также они уточнили, что почти на всей территории округа воздух прогреется до 20—25 градусов.

Ночью столбик термометра будет опускаться до +10 градусов. На севере и востоке ЯНАО — до +5.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальцев ждала теплая погода на уходящей неделе. Округ оказался под влиянием антициклона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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