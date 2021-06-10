Синоптики предсказали ЯНАО жаркие выходные с дождем

Синоптики прогнозируют повышение температуры на всей территории Ямала Фото: Размик Закарян © URA.RU

Синоптики прогнозируют для ЯНАО в выходные небольшие или умеренные дожди, местами грозы. В некоторых частях региона температура воздуха днем прогреется до +32 градусов. Об этом URA.RU сообщили в Ямало-Ненецком центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Ветер будет северный, северо-западный, с переходом на южный и юго-восточный, со скоростью 5-10 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 20 метров в секунду», — отметили метеорологи. Также они уточнили, что почти на всей территории округа воздух прогреется до 20—25 градусов.

Ночью столбик термометра будет опускаться до +10 градусов. На севере и востоке ЯНАО — до +5.

Ранее URA.RU сообщало, что ямальцев ждала теплая погода на уходящей неделе. Округ оказался под влиянием антициклона.