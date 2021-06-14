14 июня 2021

В Гидрометцентре заявили об аномальных перепадах температуры в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионах ожидаются резкие похолодания Фото:

Аномально теплая погода ожидается до 18 июня в Ямало-Ненецком автономном округе, в Поволжье, на Урале и на юге Западной Сибири. Однако потом в регионах резко похолодает. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В ближайшие три дня можно рекомендовать всем, кто желает безопасно загореть, без сильной ультрафиолетовой радиации, отправится в Ямало-Ненецкий автономный округ. Салехард, Новый Уренгой — там температура на 10 градусов выше нормы. Но это лишь ближайшие три дня», — рассказал он ТАСС.

Однако синоптик отметил, что с 17 июня в регионы ЯНАО придет резкое похолодание на 10-12 градусов. Дневная температура понизится с 24-27 градусов тепла до 15 градусов. В других регионах Урала тоже заметно похолодает — будет всего 18-20 градусов, отметил Вильфанд.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что среднемесячная температура воздуха в России в июле и августе 2021 года будет выше климатической нормы. По его прогнозам, ожидается сухой сезон, пишет «Утро.ру». Дефицит осадков может составить до 80%.

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© Служба новостей «URA.RU»
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