В России предложили ввести компенсацию за рост цен на продукты

Бедным россиянам могут выдавать по 1000 рублей на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Малообеспеченные семьи в России должны получать ежемесячную компенсацию за рост цен на продукты. Размер выплат может составить до 1000 рублей, заявил независимый эксперт по агропромышленному комплексу, глава аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

Идею денежных выплат на покупку продуктов питания в России обсуждают уже второй десяток лет, отметил он. В пример Сизов привел американскую программу SNAP, по которой бедным гражданам государство выдает деньги, которые можно потратить только на еду. «На мой взгляд, было бы достаточно хотя бы 500—1000 рублей на одного члена семьи в месяц. Минимальная стоимость такой программы составит около 120 миллиардов рублей плюс расходы на администрирование», — заявил Сизов в интервью «Российской газете». По мнению эксперта, такая мера также поможет развитию аграрного и пищевого бизнеса.

Ранее представители Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса предложили ввести в России продуктовые карточки для бедных, передает телеканал 360. Позже в СМИ появилась информация, что в Минпромторге РФ решают, как эти карточки будут работать, уточняет Life . Но Госдума отклонила такую идею. По мнению депутатов, продуктовые карточки приведут к расслоению общества.