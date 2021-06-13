Курганский комбинат сделал тонны паштета из неизвестного сырья

Нарушения нашли на известном мясокомбинате региона (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

На мясокомбинате в Курганской области изготовили почти четыре тонны паштета, потратив всего полтонны сырья. Как это стало возможно, сейчас выясняет управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На предприятии произвели 3914 кг консервов (паштет с гусиной печенью, паштет печеночный с индюшиной печенью, паштет с мясом индейки, паштет печеночный с куриной печенью, паштет „Охотничий“ с мясом оленя), которые были изготовлены из нелогичного объема сырья — из 498 кг, что технологически невозможно», — рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Нарушения нашли с помощью данных федеральной государственной информационной системы «Меркурий».

В ведомстве отметили, что продукцию известного курганского мясокомбината планировалось отправить во Вьетнам. Специалисты Россельхознадзора и отдела пограничного ветконтроля заметили, что в ФГИС отсутствуют записи о том, что на предприятии при производстве 18 килограммов консервов из оленины использовалась оленина. Нет и записи о том, что при производстве двух тонн консервов из гусиной печени использовалась именно гусиная печень.

Во ФГИС «Меркурий» приостановили регистрацию уполномоченного лица предприятия. Пробы продукции направили в Челябинскую испытательную лабораторию. До устранения нарушений была приостановлена экспортная сертификация предприятия.

В 2020 году курганский предприниматель 38 раз продлевал срок годности протухшего мяса. Формально за три месяца его предприятие произвело более 65 тонн сомнительного мяса.