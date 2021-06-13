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10 июня 2021

Жителю Нижневартовского района грозит срок за убийство медведя

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, оружие, стрельба, охота, охотник
Охотнику грозит до двух лет колонии Фото:

Житель Нижневартовского района ХМАО пойдет под суд за незаконное убийство медведя. Ему грозит до двух лет колонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В ходе рейдовых мероприятий на территории Нижневартовского района задержан житель Радужного, незаконно добывший медведя. В результате его незаконных действий природным ресурсам РФ причинен ущерб в размере 60 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве, добавив, что обвиняемый возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Браконьеру грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выдали лицензию на убийство медведей. Такая необходимость появилась из-за жалоб жителей, которые заметили гуляющего по кладбищу хищника.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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