Жителю Нижневартовского района грозит срок за убийство медведя

Охотнику грозит до двух лет колонии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Житель Нижневартовского района ХМАО пойдет под суд за незаконное убийство медведя. Ему грозит до двух лет колонии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

«В ходе рейдовых мероприятий на территории Нижневартовского района задержан житель Радужного, незаконно добывший медведя. В результате его незаконных действий природным ресурсам РФ причинен ущерб в размере 60 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве, добавив, что обвиняемый возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Браконьеру грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выдали лицензию на убийство медведей. Такая необходимость появилась из-за жалоб жителей, которые заметили гуляющего по кладбищу хищника.