Охотник из Горноправдинска получил лицензию на отстрел медведей, угрожающих жизни местных жителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Ханты-Мансийского района выдала охотнику лицензию на отстрел трех медведей в Горноправдинске (ХМАО). Такая необходимость появилась из-за жалоб жителей, которые заметили гуляющего по кладбищу медведя. Об этом рассказал официальный представитель районной администрации в соцсетях.

«С начала июня в Горноправдинске ведет работу охотник, получивший лицензию на трех медведей. Отстрел ведется, если медведь представляет прямую угрозу жизни и здоровью жителей. Мероприятия продлятся до 20 июня», — сказано в сообщении администрации в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск».

В администрации района уточнили, что охотник необязательно будет убивать медведей. К примеру, если это медвежата с медведицей — в таких случаях медведей постараются увести от поселения.

Ранее URA.RU писало, что медведи устроили пикник на даче в ХМАО. Тогда в поселке Андра (Октябрьский район ХМАО) на дачу к местным жителям пробрались медведица и два медвежонка. Хищники съели несколько кур, а после легли спать.