СМИ: в Абхазии обстреляли российских туристов

Гражданин Абхазии открыл стрельбу по туристам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Огнестрельные ранения получили двое российских туристов в ресторане «Апсны» в абхазском городе Пицунда. Стрельбу в заведении устроил местный житель.

Информация о количестве пострадавших в СМИ отличается. «Туристка из России получила огнестрельное ранение в результате стрельбы, которую открыл неизвестный мужчина в кафе в пансионате „Самшитовая роща“», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Руслана Хунцария. По его словам, девушку отвезли в больницу в Сочи.

Telegram-канал Life Shot сообщает о двух раненых туристах из России, причем мужчинах. По предварительным данным, 42-летний местный житель начал приставать к отдыхающим в ресторане девушкам. Мужчину попросили не мешать, тогда он устроил стрельбу по посетителям. Одному пострадавшему прострелил колено, другому — левую ногу и таз. Сам гражданин Абхазии также получил ранение осколком. Его арестовали. Ранее мужчину судили за незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия.