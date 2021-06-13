В ХМАО школьники хотят опротестовать результаты ОГЭ по математике

Югорские школьники рассчитывают, что результаты ОГЭ по математике еще могут быть пересмотрены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорские девятиклассники пытаются опротестовать результаты проваленного итогового экзамена по математике (ОГЭ) и подают апелляции. Об этом URA.RU сообщила одна из не сдавших школьниц.

«Я надеюсь, что апелляция поможет что-то изменить в моей ситуации. У меня довольно неплохие результаты по алгебре, но из-за заданий по геометрии поставили неуд. Хочу это опротестовать. Правда, рассмотрение апелляции произойдет уже после того, как мы пересдадим экзамен 16 июня, но тем не менее. Мои одноклассники также пытаются опротестовать результаты экзамена», — сообщила девятиклассница.

Источник URA.RU в департаменте образования ХМАО усомнился, что попытки апелляции будут носить массовый характер. «Школьникам целесообразнее готовиться к пересдаче в резервные дни, нежели пытаться опротестовать результаты первого экзамена. Последние несколько дней их усиленно натаскивали на задания по геометрии», — сообщил инсайдер. Директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что четверть югорских девятиклассников провалили итоговый экзамен по математике. В окружном департаменте образования заявили, что не считают эту ситуацию критичной.