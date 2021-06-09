В ХМАО школьники массово провалили экзамен по математике

Югорских школьников подвело знание геометрии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Югорские девятиклассники массово провалили основной государственный экзамен (ОГЭ) по математике. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к сфере образования.

«Ситуация сложная, есть классы, где половина учеников получили двойки. Школьники и родители в шоке и не знают, что делать. Дети говорят, что в тестах им попались задания по геометрии, к которым они не готовились и поэтому плохо с ними справились. В Сургуте около 1700 девятиклассников провалили тесты, в Нефтеюганске порядка 500. Это примерно 30-40 процентов от числа всех девятиклассников. Похожая ситуация в Нижневартовске и Ханты-Мансийске», — сообщил инсайдер.

В управлении массовых коммуникаций Сургута пообещали прокомментировать ситуацию позднее. Заместитель главы Нижневартовска Светлана Селиванова рассказала URA.RU, что у школьников будет возможность пересдать экзамен по математике 16 июня. Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов уточнил, что еще одна возможность у школьников будет в начале сентября.

Источник URA.RU, близкий к окружному правительству сообщил, что ситуация находится под контролем департамента образования ХМАО. «Все увидели, что ситуация действительно сложилась непростая. Но она контролируемая, со школьниками проведут дополнительные занятия, сделают упор на геометрию, так что для большинства учеников пересдача пройдет успешно», — считает инсайдер. Глава депобра ХМАО Алексей Дренин в разговоре с журналистом URA.RU признал, что часть школьников не сдали ОГЭ по математике, но процент не сдавших «не катастрофичен». Более подробный комментарий Дренин пообещал дать поздней.

Ранее URA.RU сообщало, что в Советском районе из-за вспышки коронавируса одиннадцатиклассникам пришлось отложить сдачу ЕГЭ. Экзамены они будут сдавать после того, как выздоровеют.