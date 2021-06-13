Пожар, ставший причиной сильного задымления на дороге, тушат более 30 сотрудников МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени продолжается пожар возле объездной дороги, в районе Велижанского тракта. Сильное задымление попало на видео, которое разместили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте». По данным МЧС, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

«Горит на объездной. Между Тобольским и Велижанским трактом», — такой пост разместили в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте», сопроводив его видео. Из-за пожара видимость на части объездной дороги сведена к нулю.

Как URA.RU рассказали в пресс-службе МЧС, возгорание тушат 12 единиц техники и более 30 пожарных. По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

По данным собственного источника агентства, пламя охватило не только сухую траву, но и камыши, что и стало причиной сильного задымления. Из-за плохой видимости ранее движение на объездной дороге ограничили. По данным пресс-службы ГИБДД, сейчас оно уже открыто.

Фото: vk.com/auto__72