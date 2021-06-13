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В Тюмени перекрыли окружную дорогу из-за огня и дыма

© Служба новостей «URA.RU»
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Старообрядческие села Роща и Платоново и деревня Симонята. Свердловская область, Шалинский район, пожар в поле, горит трава, пожароопасная обстановка
Движение по объездной дороге прекращено из-за сильного задымления от горящей травы Фото:

Из-за ландшафтного пожара в Тюмени перекрыли объездную дорогу в районе Велижанского тракта. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Из-за задымления закрыто движение транспорта на окружной дороге Тюмени. Пока перекрыто только одно направление, на участке от Велижанского до Тобольского трактов», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

В ГУ МЧС по региону агентству сообщили, что на Велижанском тракте ландшафтный пожар — горит трава. Площадь возгорания в данный момент уточняется.

Ранее URA.RU писало, что из-за особого противопожарного режима тюменцам запретили отдыхать в городских лесах. При этом власти определили 15 зон, на которые ограничения не распространяются.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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