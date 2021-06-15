В ФМБА назвали 5 причин роста числа психически больных людей в РФ

В ФМБА отметили, что в пандемию в стране выросло число тревожно-депрессивных расстройств Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России в пандемию обострилась ситуация с психическими расстройствами, рассказали URA.RU в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России. Специалисты связали это с коронафобией, длительной самоизоляцией, негативом в СМИ, отсутствием своевременной психологической помощи и длительной угрозой жизни.

«В период пандемии ситуация в стране с психическими расстройствами обострилась. Во-первых, это связано с таким явлением, как коронафобия, которое определяют как чрезмерный страх заражения COVID-19. При наличии коронафобии характерно избегание возможных источников заражения, отказ от посещения общественных мест, страх своей смерти или смерти близких, страх потерять работу», — заявили в ФМБА.

Второй причиной психических расстройств, по данным медико-биологического агентства, могли стать режим самоизоляции в домашних условиях и постоянная необходимость поддержания должной социальной дистанции. В результате чего у людей развивается социальная депривация (отсутствие возможности общаться с другими людьми — прим. URA.RU).

«В третьих, сказывается то, что СМИ постоянно транслируют негативную информацию, связанную с увеличением числа зараженных или, например, с нехваткой оборудования в больницах. Еще одним важным фактором является перепрофилирование больниц и снижение возможности приема медицинскими специалистами профильных пациентов, ограничение доступа к квалифицированной психиатрической помощи», — уточнили в ФМБА. Последним провоцирующим психические расстройства фактором можно считать длительную потенциальную угрозу жизни.

«В целом, по данным зарубежных авторов, в сравнении с 2017 годом отмечается почти семикратный рост распространенности тревожно-депрессивных расстройств», — подытожили в ФМБА.

Ранее врачи отмечали, что люди, переболевшими коронавирусом, могут несколько месяцев пребывать в депрессивном состоянии. Связано это с изменениями гормонального фона.