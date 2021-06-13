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В ХМАО ужесточили карантин. Список ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный концерт посвящённый Дню Победы. Курган, люди, зрители, ограничительная лента, жители города во время карантина
В ХМАО ухудшилась эпидситуация Фото:
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Коронавирус COVID-19

Губернатор ХМАО Наталья Комарова ужесточила карантин из-за увеличения количества случаев заболеваемости коронавирусом. Постановление главы региона опубликовано на официальном сайте органов власти Югры.

«Гражданам в возрасте 65 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, за исключением трудоустроенных и (или) прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, соблюдать режим обязательной самоизоляции и не покидать место жительства (пребывания)», — говорится в документе. Руководителям бюджетных организаций предписано перевести на дистанционный режим работы сотрудников в возрасте старше 65 лет.

Кроме того, жители ХМАО, находившиеся в отпусках за пределами региона, перед выходом на работу должны будут предоставить работодателю справку либо об отсутствии COVID-19, либо о наличии антител класса G (IgG), либо о вакцинации от коронавируса. Также запрещается согласовывать командировки сотрудникам, которые не привиты от COVID-19. Всем организациям, вне зависимости от формы собственности, предлагается предоставлять работникам отгул в день вакцинации от коронавируса и следующий за ним день либо дополнительный день к отпуску.

В Югре вновь вводится запрет на посещение торговых центров, развлекательных заведений и общепита подросткам до 14 лет без сопровождения родителей. С 16 мая в ХМАО запрещено проведение массовых мероприятий с участием больше 20 человек, включая организаторов. На торжественную церемония бракосочетания снова допускается лишь восемь человек, включая регистратора и фотографа.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутские врачи встревожены ростом заболеваемости коронавирусом среди горожан. Они призывают население более активно вакцинироваться от COVID-19, чтобы выработать коллективный иммунитет.

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