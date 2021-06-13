Власти ХМАО назначили нового главу «Северавтодора»

Новый глава «Северавтодора» Александр Лебедев до этого работал в других регионах УрФО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Новым генеральным директором компании югорских властей «Северавтодор» назначен Александр Лебедев. Эту информацию URA.RU подтвердил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта ХМАО Константин Гребешок.

«Да, Александр Лебедев назначен на эту должность. Думаю, что с этим решением мы не прогадали. Он работал во ФКУ „Уралуправтодор“, знаком с нашей федеральной сетью дорог, профессионально подготовлен», — считает Гребешок. Он также добавил, что врио руководителя компании Сергей Кочуров вернулся в должность первого заместителя гендиректора.

Окружной чиновник также обозначил ключевые задачи, которые будут стоять перед новым руководителем «Северавтодора». В первую очередь, чтобы все ремонтируемые или построенные объекты соответствовали критериям качества нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Это очень серьезный критерий в плане выполнения качества автодорог. Нам необходимо подтянуться в этом плане. Кроме того, эта стабильная работа предприятия с новыми подходами как к муниципальной, так региональной и федеральной сети дорог», — добавил глава депдорхоза.

Ранее URA.RU сообщало, что прежний директор «Северавтодора» Валерий Фомагин ушел на работу в администрацию Сургута. Он с весны работает заместителем главы города, отвечающим за строительство.