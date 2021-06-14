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В Новом Уренгое усилят безопасность на фоне роста коронавируса. «Люди расслабились»

© Служба новостей «URA.RU»
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Мэрия призывает горожан как можно скорее вакцинироваться Фото:
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Коронавирус COVID-19

Городские власти Нового Уренгоя (ЯНАО) приняли решение об усилении контроля за соблюдением особого противоэпидемического режима. Об этом заявил мэр газовой столицы Андрей Воронов по итогам состоявшегося 15 июня заседания оперативного штаба.

«Наблюдаю общую тенденцию: люди расслабились, маски встречаю все реже, так происходит и в других регионах. Решением оперштаба усилим контроль за ТЦ, магазинами, общественным транспортом», — написал глава города в своем telegram-аккаунте. По словам Воронова, действия мэрии связаны с нежеланием повторения сценария лета 2020 года.

По информации горадминистрации, в настоящее время в стационарах от коронавируса лечатся 83 человека, при этом коллективный иммунитет не формирован, статистика по заболевшим снова начала расти. Городские власти призывают население как можно скорее вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID действует в ЯНАО до 30 июня. В регионе большинство ограничений носит рекомендательный характер, обязательными остаются масочный и перчаточный режим, а также социальное дистанцирование.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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