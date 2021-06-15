Новая категория российских школьников получит выплату в 10 тысяч

Выплату в 10 тысяч рублей получат школьники старше 18 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Выплату в 10 тысяч рублей на школьников получат и лица старше 18 лет с инвалидностью. Информация об этом появилась на сайте президента России.

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить выплату 10 тысяч рублей в августе 2021 года «школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям». Соответствующий доклад должен быть подготовлен 15 сентября.

О данной выплате ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр труда РФ Антон Котяков. Он уточнил, что всего выплату получат 20 млн детей.