Новая категория российских школьников получит выплату в 10 тысяч

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Выплату в 10 тысяч рублей получат школьники старше 18 лет Фото:

Выплату в 10 тысяч рублей на школьников получат и лица старше 18 лет с инвалидностью. Информация об этом появилась на сайте президента России.

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству страны обеспечить выплату 10 тысяч рублей в августе 2021 года «школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям». Соответствующий доклад должен быть подготовлен 15 сентября.

О данной выплате ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил министр труда РФ Антон Котяков. Он уточнил, что всего выплату получат 20 млн детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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