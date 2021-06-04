Минтруд: выплату 10 тысяч для школьников получат и дети старше 18

Единовременная выплата 10 тысяч на школьников будет распространена и на детей-инвалидов старше 18 лет. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Мы сейчас предусмотрели возможность выхода за границы 18-летнего возраста для детей-инвалидов, так как некоторые из них учатся в школах дольше обычного», — сообщил Котяков в интервью ТАСС. Он уточнил, что всего выплату получат 20 млн детей.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил выплатить по 10 тысяч рублей детям от 6 до 18 лет, которые учатся в школе или только пойдут в первый класс. Как разъяснили URA.RU в Госдуме, деньги поступят на счета родителей автоматически. Произойдет это не позднее 17 августа. При этом для детей инвалидов изначально был предусмотрен особый порядок получения выплат, пишет сайт VSE42.Ru.
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