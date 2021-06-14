14 июня 2021

РЖД разрешили застроить часть главного парка Екатеринбурга. Фото

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ЦПКиО им. В.В. Маяковского. Екатеринбург, парк маяковского, цпкио, цпкио имени маяковского
СвЖД планирует освоить участок на северо-востоке Центрального парка Фото:

Комиссия гордумы Екатеринбурга по городскому хозяйству согласовала изменение статуса земельного участка в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) им. Маяковского, где Свердловская железная дорога (СвЖД, филиал РЖД) хочет построить учебный центр детской железной дороги. Окончательно поправки в правила землепользования и застройки будут утверждены на заседании думы 22 июня.

Разместить учебный центр планируется в комплексе СвЖД рядом с локомотивным депо. Территория центра будет представлять собой веерное депо, в котором появятся выставка железнодорожной техники, помещения общепита и лекционного зала. Сам центр — четырехэтажное здание (площадь застройки составит более 6,7 тыс. кв. м). Его разделят на учебный корпус и общежитие на 110 человек.

Изначально СвЖД просила городские власти изменить назначение выделяемого ей участка с Р-1 (зона отдыха населения, где строительство запрещено) на Ц-2 (деловая застройка). Однако из-за опасений, что впоследствии СвЖД может возвести на этом месте офисник или малоэтажное жилье, вопрос отложили. «Мы порекомендовали [СвЖД перевести статус участок в ЦПКиО в] ЦС-2 — зону объектов высшего образования (где запрещена деловая застройка — прим. URA.RU). У нас нет оснований не доверять коллегам из РЖД», — рассказал на заседании комиссии начальник Главархитектуры Алексей Храмов.

В начале года депутаты отклонили просьбу СвЖД изменить статус участка, поскольку в предыдущей редакции поправок ведомство получало возможность дополнить проект и застроить участок в парке офисами
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Доступ к объекту будет свободным для всех желающих, обещали железнодорожники
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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