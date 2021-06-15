Байден признался, что готов к встрече с Путиным

Владимир Путин встретится с Джо Байденом 16 июня
новость из сюжетаДипломатический скандал: обострение отношений России и США
Президент США Джо Байден заявил, что готов к встрече с главой России Владимиром Путиным. Об этом он сказал, общаясь с журналистами в Женеве, куда прилетел 15 июня.
«Всегда готов», — произнес Байден, отвечая на соответствующий вопрос сотрудников СМИ. Встреча двух президентов состоится 16 июня в вилле Ла-Гранж.
Согласно графику встречи, сперва состоятся переговоры в узком составе, а затем в расширенном формате. Затем объявят перерыв, после чего Путин и Байден выступят на пресс-конференциях.
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