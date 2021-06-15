Депутаты Госдумы попросят Путина проиндесировать пенсии

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным депутаты Госдумы планируют получить обратную связь Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным депутаты Госдумы намерены обсудить вопросы, которые придется решать следующему созыву парламента. Среди них — индексация пенсий работающим пенсионерам, рассказал журналистам первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Встреча главы государства с депутатами будет посвящена финалу работы этого созыва Госдумы и выборам следующего. «Думаю, что президент подведет итоги и даст оценку нашей работы, а депутаты поднимут те проблемы, которые предстоит решить следующему, восьмому созыву парламента. Безусловно, для нас самым важным вопросом станет тема индексации пенсий работающим пенсионерам. Сейчас этому сопротивляется правительство, но думаю, что президент этот вопрос решит», — заявил он в интервью «Известиям».

Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко также ожидает, что на мероприятии будет какая-то обратная связь. Ранее профсоюзы уже призвали Владимира Путина вмешаться в сложившуюся ситуацию с индексацией пенсии работающим пенсионерам, сообщает RT.