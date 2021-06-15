Нехватка сотрудников полиции приводит к росту криминала на улицах Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге сложился катастрофический дефицит кадров в патрульно-постовой службе полиции, несущей дежурство на городских улицах. По данным на май 2021 года, некомплект полка ППСП составляет более 30% личного состава. Об этом URA.RU сообщил информированный источник в силовых структурах.

«В Екатеринбурге при штатной численности полка патрульно-постовой службы полиции в 700 человек нехватка в моменте иногда достигает 250 человек», — приводит данные инсайдер. Он уточняет, что такая ситуация возникает из-за низкой заработной платы (до 30 000 рублей) и высокой нагрузки: люди увольняются из МВД и набрать штат не представляется возможным. В результате нагрузка на оставшихся сотрудников возрастает, что ухудшает ситуацию с кадрами.

Чуть лучше ситуация с кадрами в полку ДПС ГИБДД Екатеринбурга. В этом подразделении не хватает до 20% сотрудников.

В ГУ МВД по Свердловской области, куда URA.RU направило запрос, ответили, что некомплект пытаются восполнить, в частности, поиском по объявлениям на биржах труда. Штатную численность полка ППСП и точные показатели дефицита кадров в главке не раскрыли, сославшись на служебную тайну.