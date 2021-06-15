Свердловский губернатор похвастался уровнем безработицы региона

Рост количества безработных в области удалось остановить, сообщил Евгений Куйвашев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рост безработицы в Свердловской области, начавшийся в связи с пандемией коронавируса, удалось остановить. Об этом депутатам заксобрания рассказал губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

«После пиковых значений 2020 года, количество безработных удалось снизить до 60 тысяч человек, уровень регистрируемой безработицы — с 5,67% до 2,84%», — сообщил глава региона. Он добавил, что после тревожного года в кошельках у людей не густо, а небольшие накопления — проедены.

Одновременно с этим глава региона выступил с благодарностью к бизнесу. «Пользуясь случаем, хочу от всего сердца поблагодарить наш бизнес, социально ответственных работодателей, которые обеспечили сохранение численности работников и рост заработной платы на своих предприятиях», — отметил Куйвашев. По его словам, заработная плата в Свердловской области в 2020 году составила 43 тысячи 154 рубля — с ростом на 5% к уровню 2019 года.