В Челябинске женщина пострадала в ДТП с электросамокатом

Для некоторых челябинцев электросамокат становится источником проблем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Челябинска серьезно пострадала в ДТП с электросамокатом, сообщили URA.RU в управлении ГИБДД по городу. Ей придется пройти лечение. На предполагаемого виновника аварии составлено сразу три административных протокола.

«Инцидент произошел в 15:10 вторника напротив дома №10 по проспекту Победы. Мужчина на электросамокате „Куго“, двигаясь по тротуару, совершил наезд на женщину-пешехода. В результате она получила травмы», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что мощность двигателя самоката превышала 250 Вт. Соответственно, для передвижения на нем требовались права управления, которых мужчина не имел. «В отношении него оформлены административные материалы на управление транспортным средством без прав, без мотошлема, а также на движение по тротуару. По факту ДТП проводится административное расследование», — сообщили URA.RU в ГИБДД Челябинска.

В июне в Челябинске к административной ответственности привлекли десятки водителей электросамокатов. В том числе несколько из них отказались проходить проверку на состояние опьянения, что фактически является признанием вины и влечет аналогичную ответственность. Их транспорт отправили на платную спецстоянку, как и ряд других электросамокатов — припаркованных в непредусмотренных правилами дорожного движения местах.