В Свердловской области заморозили стройку, которой боятся жители

Кремниевый завод собирались строить в Верхней Салде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство кремниевого завода в Верхней Салде (Свердловская область) отложено. Об этом депутатам заксобрания рассказал губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

Проект проверят на экологичность. «Сегодня современное производство по умолчанию обязано быть „зеленым“. Именно этот критерий я требую закладывать в основу проектов как строительства новых, так и реконструкции существующих предприятий. Именно поэтому кремниевый завод в Верхней Салде не появится до проведения тщательной многофакторной экологической экспертизы», — подчеркнул Куйвашев.

Он потребовал от уральской промышленности перехода к экологическим технологиям производства — уже работающие предприятия должны иметь прозрачные планы модернизации очистных систем и снижения объемов выбросов в воздух, почву и воду. «Грязное, дымное и экологически сомнительное больше не строим», — отметил глава региона.

Ранее экспертный совет «Титановой долины» под руководством первого замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского одобрил инвестиционный проект компании «Силарус» из Омска по строительству завода для производства технического кремния на территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде. Местные жители выразили опасения, что предприятие загрязнит окружающую среду путем выброса в воздух большого количества пыли.