15 июня 2021

Челябинские власти готовы ввести массовые ограничения по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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В областном инфекционном центре заняты уже все 512 коек Фото:
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Коронавирус COVID-19

При дальнейшем ухудшении ситуации с распространением коронавируса власти Челябинской области готовы вернуться к массовым ограничениям. Об этом заявила на брифинге 16 июня первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«Оперштаб по борьбе с инфекцией оценивает обстановку в ежедневном режиме. Если ситуация продолжит ухудшаться, ограничения могут быть введены вновь — прежде всего по массовым мероприятиям», — заявила Гехт.

По ее словам, в ряде регионов РФ фиксируется кратный рост числа заболевших. В Челябинской области ситуация ухудшается, но не столь критично. «Почти 65% инфицированных сейчас приходится на Магнитогорск, Челябинск, Миасс и Копейск. Столица области за последнюю неделю дала почти 30% новых случаев», — добавила Гехт.

По оценке региональных властей, массовый иммунитет в регионе обеспечит вакцинация порядка миллиона человек. Сейчас этот показатель выполнен лишь на треть. Среди пожилых южноуральцев прививки поставили 40%, молодежь вакцинирована только на 10%. «В итоге именно молодые люди с легким и бессимптомным течением болезни являются основными разносчиками инфекции. 70% случаев заболевания — это семейные очаги, куда приносят болезнь подростки и молодые люди с их активным образом жизни», — добавила Гехт.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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