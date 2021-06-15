Челябинские власти: в регионе растет число больных COVID

Ирина Гехт отметила снижение дисциплины масочного режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области отмечается рост, хотя и незначительный, заболеваний коронавирусом. Об этом на брифинге 16 июня заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«В части регионов РФ число заболевших кратно увеличивается изо дня в день. Все это говорит о приходе третьей волны. Мы тоже начинаем фиксировать некоторое увеличение заражений», — заявила Гехт. Чиновница также отметила снижение общей дисциплины в отношении масочного режима. Она подчеркнула, что справиться с пандемией поможет вакцинация.

Большинство зараженных в регионе фиксируется в крупных городах. «Почти 65% инфицированных приходится на Магнитогорск, Челябинск, Миасс и Копейск, — отметила Гехт. — Осенью и зимой болели в основном пожилые. Сейчас большинство заболевших — работающие и молодежь. Зачастую у них болезнь протекает в форме ОРВИ, они продолжают ходить на работу. Неделю они переносят на ногах, разнося инфекцию, а потом зачастую сразу попадают на больничную койку с пневмонией».

По данным на 16 июня в Челябинской области зарегистрировано 64 тысячи 419 случаев заболевания COVID-19. Рост за минувшие сутки составил 92 случая, накануне этот показатель составлял 89 случаев. С начала пандемии 59 345 пациентов выздоровели. Скончались 1 тысяча 721 заболевших, из них 1 тысяча 219 человек умерли непосредственно от коронавируса

Ранее губернатор региона Алексей Текслер предложил работодателям давать дополнительные выходные тем, кто поставит прививку от коронавируса. Глава региона также заявил, что власти готовы финансово простимулировать муниципалитеты, показавшие самые высокие темпы вакцинации.