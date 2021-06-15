Депутат думы ХМАО устроил скандал, переврав отчет счетной палаты

Заявления лидера КПРФ в ХМАО Алексея Савинцева спровоцировали скандал на заседании окружной Думы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

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Лидер фракции КПРФ в думе ХМАО Алексей Савинцев переврал отчет контрольно-счетной палаты Югры, обвинив окружной департамент здравоохранения в нецелевом расходовании бюджетных средств. Ситуация произошла во время заседания регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.

Савинцев обвинил югорских медиков в нецелевом расходовании бюджетных средств на закупку тест-систем для диагностики коронавируса. Он начал цитировать некий документ, который, по его словам, является результатом проверки КСП ХМАО. Она якобы нашла нарушения в том, что в 2020 году закупка была произведена «Центром профессиональной патологии», а не профильными структурами депздрава. «В результате незаконных действий депздрава профпатология получила субсидию из бюджета в размере 290 миллионов рублей и закупила тест-системы для населения, которые почему-то стали платными и эта стоимость разнилась в разных учреждениях — от 2,5 до 3,5 тысяч. В частных учреждениях это стоит 2 тысячи. Что это мародерство, пир во время чумы?», — задался вопросами Савинцев.

Глава КСП ХМАО Владислав Маркунас, также присутствующий на заседании окружной думы, заявил, что не понимает, на какой документ ссылается Савинцев: «Я перечитал наш документ — там совершенно в другом ключе все написано. Никаких грубейших нарушений там не указано. У меня просьба, если документы не понимаете, то вы обращайтесь в Счетную палату, пожалуйста».

Депутат Думы ХМАО Николай Ташланов, являющийся руководителем «Центра профессиональной патологии» и вовсе обвинил Савинцева во лжи. «Централизованная закупка была сделана, чтобы снабжение медицинских лабораторий было бесперебойным. По вашему навету была проведена комплексная проверка учреждения. Ни одна из тест-систем не ушла в предпринимательскую деятельность. Вы лжете, я вам говорю это в лицо», — заявил Ташланов. Савинцев в ответ заявил, что намерен разобраться в этом вопросе с привлечением прокуратуры.