Депутаты ЯНАО планируют изменить налог для самозанятых

Депутаты предполагают, что число самозанятых увеличится после установления налоговых ставок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-спикер заксобрания ЯНАО Виктор Казарин предложил установить для самозанятых граждан налоговые ставки НДФЛ, если их доходы составляют более двух миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба окружного законодательного собрания.

«Если доход самозанятого превысит 2,4 миллиона рублей, право на НПД физическое лицо автоматически теряет, а доходы со дня превышения лимита облагаются налогом в 13 процентов. Индивидуальный предприниматель, превысивший порог, также теряет статус самозанятого гражданина и уплачивает 20% по основной системе налогообложения», — пояснил Виктор Казарин. Зампредседателя регпарламента отметил, что установленный лимит провоцирует плательщиков на сокрытие сверхдоходов, либо уводит их в теневой бизнес.

Казарин подчеркнул, что изменение федерального налогового законодательства поспособствует увеличению числа самозанятых, которые хотят легализовать свою деятельность, но их останавливает фиксированная сумма дохода. Предложение ямальских депутатов поддержали парламентарии Тюменской области и ХМАО. В ближайшее время депутаты начнут работу над законодательной инициативой.

Налог на профессиональный доход (НПД) начали применять в России с 2019 года. По этому новому налоговому режиму самозанятые могут платить налог с доходов по льготной ставке — четыре или шесть процентов. ЯНАО в эксперименте по установлению специального налогового режима участвует с января 2020 года.